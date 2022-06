Quindici incendi oggi in Sardegna, quattro i più gravi per i quali è stato necessario l’intervento dei mezzi aerei del sistema regionale antincendio. Il primo nel comune di San Vito località “Pranu Piddia”, il secondo a Capoterra, il terzo a Samugheo e il quarto a Barumini.

Diverse le squadre dei vigili del fuoco intervenute per domare le fiamme, mentre anche per domani l’attenzione resta alta per il rischio incendi nell’isola e in particolare nella zona di Cagliari.