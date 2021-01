Questa sera Cagliari-Milan: Di Francesco schiera Pereiro e il neo acquisto Duncan

Via alla sfida con la capolista Milan. Per la partita contro il Diavolo di questa sera alla Sardegna Arena Di Francesco punta su Pereiro e il nuovo acquisto Duncan. Panchina per Walukiewicz dopo le ultime deludenti prestazioni. Le formazioni: Il Cagliari gioca con Cragno; Zappa, Godin, Ceppitelli, Lykogiannis; Duncan, Marin, Nainggolan; Pereiro, Joao Pedro, Simeone. Il Milan schiera Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoloi, Dalot, Tonali, Kessiè; Castillejo, Diaz, Hauge; Ibrahimovic.

Il mercato del Cagliari non si ferma. Pisacane ceduto al Lecce, domani la firma per l’arrivo in rossoblù del difensore Calabresi nell’ambito di uno scambio che ha portato Faragò al Bologna.