QUEEN SENSATION ARRIVA A CAGLIARI

Sabato 6 aprile 2024, alle ore 21, arriva per la prima volta in Sardegna QUEEN SENSATION, considerata la migliore band tributo dei Queen in Europa.

QUEEN SENSATION è un’icona nel panorama delle band tributo ai Queen. Sin dalla sua formazione nel 2007, si esibisce in tutto il mondo – non solo in Europa ma anche in Brasile, Cina, Africa, Russia, Corea del Sud – incantando gli spettatori con la magia dei successi senza tempo e le performance elettrizzanti del leggendario quartetto.

Dopo 16 anni di successi come Queen Real Tribute, nell’aprile 2023 la band decide di cambiare nome in QUEEN SENSATION spiegando questa scelta con una dichiarazione ufficiale: “La nostra decisione di passare a Queen Sensation come nome deriva dal semplice fatto che il nostro mestiere, l’arte e la forma di intrattenimento non hanno molto in comune con la parola Tribute… in realtà non siamo mai stati solo una band tributo, e questo nemmeno si traduce in ciò che rappresentiamo. Nel corso degli anni il nostro spettacolo dal vivo si è sviluppato in una creatura propria, dove ciò a cui in realtà mettiamo sudore e sangue non può essere etichettato come la mera replicazione delle canzoni dei Queen, come farebbe chiunque altro o ha fatto da tempo. Nella nostra mente collettiva, ambiamo umilmente a rappresentare l’evoluzione e l’arricchimento di ciò che Freddie, Brian, Roger e John farebbero in questo giorno ed età. Perché “LO SHOW DEVE CONTINUARE”.

Sul palcoscenico del Teatro Doglio, sabato 6 Aprile, l’iconica band rock britannica potrà ancora una volta rivivere grazie a Ivan Restonovic nei panni di Freddie Mercury, affiancato da NenanBojkovic, Ivan Djerfi e RadosCapin, che interpreteranno rispettivamente Brian May, John Deacon e Roger Taylor.

I biglietti per il concerto saranno disponibili per l’acquisto a partire dal 1 marzo 2024 presso tutti i canali di vendita di Box Office Sardegna. Inoltre, sarà possibile prenotare un esclusivo pacchetto Pre-Theatre Dinner, che include un posto nelle prime file, il parcheggio e una light dinnerall’Osteria del Forte prima dello spettacolo, dalle 19:00 alle 20:30. Per ulteriori informazioni e prenotazioni sul pacchetto, sarà possibile contattare il numero 070 64 64 154 oppure scrivere a [email protected]

Teatro Doglio

Teatro Doglio è un teatro che ha riaperto nel centro di Cagliari dopo oltre trent’anni di chiusura. In corrispondenza del civico 32 di via Logudoro l’Arcidiocesi di Cagliari commissionò la costruzione di un teatro negli anni sessanta. Il progetto, firmato dall’ing. Carlo Alberto Pellegrini Bettoli, fa parte di un complesso residenziale che rinunciò ad avere un cortile interno per ospitare il teatro. Nel 1983 lo spazio, rinominato Sala San Pio IX, fu chiuso per ragioni di sicurezza e dimenticato dalla città fino al 2018, quando fu riscoperto per caso durante i lavori di ristrutturazione del vicino Palazzo Doglio. Ribattezzata “Teatro Doglio”, la sala è stata ripensata come un centro polifunzionale che dal 2020 ha restituito a Cagliari un indirizzo importante per appuntamenti culturali di ampio respiro nazionale e internazionale.