Quattro indagate per la rissa con tirapugni all’uscita di scuola, sono coinvolte anche le famiglie delle due 16enni

Di Sara Panarelli



sardegna

Per ora sono 4 le donne indagate per rissa, lesioni e porto abusivo di armi dopo la lite davanti all’istituto alberghiero di lunedì scorso. Ripresa da compagni di classe e amiche che incitavano le due a picchiarsi, il video ha fatto il pieno di clic in pochi minuti diventando virale. Sequestrati anche un manganello e pietre. Le due si sarebbero affrontate per questioni di gelosia, e gli amici hanno assistito alla scena senza far nulla per bloccarle