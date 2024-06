Quartucciu, spunta l’ampliamento de Le Vele: tanti nuovi negozi e una galleria bis con Millennium 

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

C’è una grossa novità sul versante del commercio nel Cagliaritano. Una richiesta di ampliamento de Le Vele, a Quartucciu, depositata in Comune da una società privata, la General Costruzioni srl. Andando subito al sodo: le carte prevedono un vero e proprio ampliamento e un tunnel-galleria di collegamento tra la zona delle gallerie e quella dove ci sono negozi, attività food e il maxi cinema. Si tratta di una proposta progettuale con spese tutte a carico del privato. A poco più di venticinque anni dall’inaugurazione del polo commerciale tra viale Marconi e via delle Serre, insomma, è arrivato il desiderio di un importante ampliamento, che comunque dovrà superare vari scogli. Vanno fatte le verifiche idrogeologiche e sulla viabilità: l’area si trova non tanto distante dal Molentargius e da altre zone classificate come delicate, e bisogna studiare l’impatto che potranno avere nuovi negozi sul flusso di auto e moto soprattutto nella zona di Is Pontis Paris. Ciò che è certo è che, se non ci saranno problemi, a quel punto sarà compito dei consiglieri comunali valutare la bontà del progetto. In previsione anche decine di nuovi parcheggi e qualche “macchia” di verde con piante e cespugli. “Dobbiamo valutare tutto bene, per ora abbiamo tra le mani una proposta progettuale”, commenta l’assessore comunale all’Urbanistica, Cristian Mereu. “Solo se saranno rispettate tutta una serie di prescrizioni e parametri andremo a interessare gli uffici preposti”. Mereu spegne anche le critiche e i dubbi mossi, la settimana scorsa, dalla minoranza: “Non c’è nessuna intenzione a tenere nascoste tavole e carte, tanto che venerdì prossimo tutto sarà discusso in Aula”.

Intanto, vanno avanti le opere dietro Carrefour di un progetto già a buon punto, quello che prevede un mini rione esclusivo con appartamenti in alcune torri e un Eurospin. Strade, marciapiedi e sottoservizi saranno terminati entro settembre, poi arriveranno gli operai addetti alla costruzione degli appartamenti e i loro colleghi che dovranno piazzare il discount. In questo caso si è già alla fase operativa dopo tanti anni di attesa, rinvii, rimpalli e richieste di verifiche.