Quartucciu, pauroso schianto frontale in un curvone dell’Orientale Sarda: due feriti

Un pauroso schianto frontale tra due auto è avvenuto in un curvone dell’Orientale Sarda, in territorio di Quartucciu. Una Reanult e una Peugeot si sono scontrate proprio all’altezza del curvone, in una strada dove purtroppo incidenti simili non sono rari. Al volante delle macchine un uomo e una donna: entrambi feriti, sono stati trasportati dalle ambulanze, la India 18 dalla centrale operativa del 118 e l’Alpha 31 di Serdiana, al Policlinico di Monserrato. Nonostante il fortissimo impatto, le condizioni dei due feriti non sono gravi: per loro si tratta di un codice giallo.

Ad avere la peggio le due automobili, andate quasi totalmente distrutte.