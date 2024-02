Quartucciu, Mercedes smontata davanti al parchetto in via Solarussa

Una situazione pressoché all’ordine del giorno quella che si presenta la mattina, ossia di trovare una vettura smontata oppure portata via da ignoti che agiscono soprattutto la notte. “Ricordo quando Quartucciu era un paese tranquillo. Ci sono nato e vissuto fino ad ora. Ma da quando mi sono trovato la macchina aperta e tanti vicini intorno a me hanno trovato la stessa situazione, mi chiedo: dove stiamo finendo?”. Un allarme che riguarda tutto l’hinterland cagliaritano, Pirri, Quartu, come Assemini registrano episodi simili e le denunce si moltiplicano.

“Io vivo lì, abbiamo messo le telecamere dopo aver aperto la macchina di mia moglie, non so se basterà ma non è piu successo” racconta un cittadino di Quartucciu. “Vedo delle cose allucinanti, polpette avvelenate, che sicuramente sono persone del posto, macchine senza ruote ovviamente rubate” racconta un altro residente che abita nella cittadina da qualche anno. Tra gli abitanti c’è chi pensa addirittura alle ronde notturne: “Quartucciu rischia di diventare terra di nessuno”. Più controlli, è la richiesta, o “aspettano che sia la popolazione ad organizzarsi con ronde notturne”.