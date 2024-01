Quartucciu – L’ultimo saluto a Massimo Cocco: “Sei stato la gioia della nostra vita non ti dimenticheremo mai, Proteggici da lassù e dacci la forza di andare avanti, senza di te sarà impossibile continuare a vivere”. Domani i funerali alle ore 15.00 nella parrocchia di San Giorgio Martire del ragazzo di 19 anni che ha perso la vita sabato mattina lungo la ss 195 mentre si recava al lavoro. L’urto con un’altra utilitaria e la sua Renault Clio è finita fuori strada, ribaltandosi, in mare. Per il giovane non c’è stato niente da fare, all’arrivo dei soccorritori era già morto. Straziante il ricordo di amici e parenti che piangono per Massimo: “Ti amiamo tanto”.