Quartucciu, la pediatra muore all’improvviso: “L’Asl ha detto a 914 famiglie di arrangiarsi”

Da lunedì, dopo la prematura scomparsa della pediatra Antonietta Avignone, che gestiva l’ambulatorio di Quartucciu, “914 tra bambine e bambini non hanno più la pediatra di riferimento”. A denunciarlo sono le due consigliere comunali di Cagliari Giulia Andreozzi e Camilla Soru, da tanti mesi in lotta per garantire un sufficiente numero di pediatri per tutti i piccoli pazienti del Cagliaritano. “Alle famiglie che hanno chiesto informazioni su come comportarsi, la Asl ha risposto senza troppi giri di parole di arrangiarsi cercando un nuovo pediatra tra quelli disponibili nei comuni dell’area vasta di Cagliari”, affermano entrambe le consigliere. “Siamo molto preoccupate perché, oltre a privare le famiglie di assistenza in prossimità, ad oggi i pediatri disponibili non sarebbero in grado di assorbire tutti i 914 piccoli pazienti se non andando nuovamente in deroga ai massimali”.

“Chiediamo che la Asl si adoperi immediatamente per mettere a bando la posizione lasciata vacante affinché a tutti i bambini e tutte le bambine venga garantita l’assistenza di cui hanno diritto”.