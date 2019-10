Quartucciu, il “Museo tazzina” vandalizzato ora sarà completato con un parco: ecco i soldi per il restyling. “Sopralluogo a Quartucciu col sindaco Pietro Pisu e l’assessore regionale ai Lavori Pubblici Roberto Frongia- spiega in una nota Sardegna Forte- il Museo, purtroppo recentemente vandalizzato, sarà completato grazie a un finanziamento della Città Metropolitana da 2 milioni e 600 mila euro. Sará data priorità alla realizzazione del parco, è già partito il bando per la progettazione delle aree verdi, seguiranno il completamento della biblioteca e della necropoli punico-romana di Pill’e Matta, che dovrà essere resa fruibile con arredi e attrezzature multimediali, e successivamente sarà ultimato il museo.