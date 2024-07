Quartucciu, i cantieri Lavoras non convincono la minoranza

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I cantieri Lavoras non convincono la minoranza, “la Giunta Comunale ha approvato un progetto, totalmente sbagliato, che prevede l’avvio al lavoro di varie figure professionali per un importo decisamente inferiore rispetto al finanziamento concesso: si tratta di 60.000 euro persi e ben tre opportunità lavorative sfumate per tre nostri concittadini inoccupati”. Un’ottima opportunità quella dei cantieri comunali che possono occupare diversi cittadini per 8 mesi: tante le candidature che, a ogni bando, vengono consegnate presso i centri preposti al fine di aver assicurato, anche se non a tempo indeterminato, uno stipendio degno di nota. E Quartucciu, come tutti gli altri Comuni, offre questa possibilità ai residenti con un piano studiato anche in base alle esigenze del territorio. Non sono d’accordo i consiglieri di minoranza di “Quartucciu nel cuore” e il gruppo “Misto” che comunicano: “In controtendenza alla buona pratica, a Quartucciu i posti di lavoro si perdono. La Regione ha disposto a favore dei Comuni della Sardegna, nell’ambito del programma LavoRAS, finanziamenti per sostenere la ripresa del mercato del lavoro attraverso misure volte a favorire l’occupazione locale”. Parole dure quelle dei consiglieri, “un disastro che non ha precedenti nella storia amministrativa di Quartucciu”. “Siamo, davvero, molto lontani dagli obiettivi di efficienza che la Giunta sperava di raggiungere con l’istituzione del nuovo Settore Patrimonio. Neanche la Giunta Comunale può dirsi estranea da responsabilità per avere approvato il progetto, predisposto dal funzionario, che contiene errori talmente grossolani da apparire quasi paradossali”.

“Oggi a farne le spese è la fetta più fragile della nostra popolazione. Ci si aspetta, a questo punto, che vengano presi i dovuti provvedimenti, salvo che il mantenimento degli equilibri politici in giunta non sia prevalente rispetto alla responsabilità, anche morale, nei confronti dei nostri concittadini”.