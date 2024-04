Quartucciu, getta tre piccoli gattini dentro il cortile di un’abitazione privata

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ora sono al sicuro, la proprietaria dell’abitazione si sta occupando della cucciolata che, non appena sarà pronta, verrà data in adozione. Piccole vite, di solo un mese, strappate dall’affetto di mamma gatta che ora sarà disperata senza poter più accudire i suoi figli. E i piccoli, piangenti e disperati dopo l’abbandono, hanno rischiato di scappare dal cancello ed essere travolti dalle macchine in corsa. L’ennesimo gesto crudele nei confronti degli animali messo in atto dall’uomo che, anziché adottare pratiche come la sterilizzazione o la ricerca di un padrone per i gattini, ha deciso di lanciarli dentro un cortile, come un pacco postale. La donna che ha preso in carico i gattini, Rossella, ha raccontato pubblicamente la storia. Mangiano dal biberon, quando saranno autonomi saranno affidati a “famiglie responsabili”.