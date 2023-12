Quartucciu, dalla 554 al ponte di Quartu un immenso parco

Ecco la Quartucciu del futuro, un punto “che abbiamo fortemente voluto, come da programma, nell’ottica di una Quartucciu verde, ecosostenibile, di benessere fisico e di recupero di un sito strategico” ha spiegato Adriano Piludu. “Un’area che mi ha visto nascere e crescere e come me tanti bambini, ragazzi e adulti e che ora vedrà il suo massimo splendore”. Il progetto riguarda tutt’e due le sponde e le aree lungo il canale, che, tra l’altro, saranno collegate da altri due ponti ecostostenibili ciclopedonali. “Via Ghilarza sarà non solo all’interno del progetto ma strada importante nel comparto del parco già esistente di via Solarussa. Non solo, sarà interessata dal primo stralcio di interventi con i fondi già disponibili dalla 554 fino all’altezza della Freccia Verde e via Giofra”. Il progetto è stato votato all’unanimità, sia dalla maggioranza che dalla minoranza.