Quartucciu, brutto incidente per una ragazza: “Se ho perso il controllo dell’auto alla rotonda è colpa di quei pericolosi cordoli”. Il racconto di una ragazza cagliaritana ancora spaventata dopo l’incidente causato dalle pendenze delle piste ciclabili, che evidentemente rappresentano un pericolo. “Guardate il gancio, mi ha infilzato la macchina….. l’operatore del soccorso stradale ha dovuto utilizzare due mezzi perché la macchina non si staccava e mi ha causato ulteriori danni. Sabato 15 marzo (pomeriggio) ho avuto un incidente all’ingresso del Centro Commerciale Le Vele (lato distributore IP) . Mentre percorrevo la rotonda all’ingresso per poter entrare nel Centro Commerciale (strada percorsa mille volte avendo lavorato per 20 mesi al Carrefour) la ruota posteriore ha toccato i cordoli delle piste ciclabili, facendomi perdere il controllo dell’auto e catapultandomi sulla rotonda e sui cartelli stradali. Morale della favola , macchina distrutta. Io illesa anche se ho diversi dolori e sono sotto choc. Sono intervenuti i vigili del fuoco che mi hanno detto che molto probabilmente dovrò pagare i cartelli (piegati) al Comune di Quartu o Quartucciu. Credo sarebbe alquanto ingiusto perchè proprio a causa dei pericolosi cordoli ho perso il controllo dell’auto. Non ho ancora sentito la mia Assicurazione, cercherò di tutelarmi in ogni modo”, conclude la ragazza ancora affranta dopo l’incidente alle Vele.