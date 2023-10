Selargius, beccato dai carabinieri mentre vende droga: arrestato 55enne disoccupato

Ieri notte a Selargius, i carabinieri della locale Stazione, nell’ambito di un mirato servizio di prevenzione dello spaccio di stupefacenti, hanno arrestato in flagranza mentre spacciava marijuana, un 55enne di Quartucciu, disoccupato, noto alle forze dell’ordine per precedenti vicende giudiziarie. I militari lo osservavano da posizione defilata con un binocolo, munito di visore notturno. Dopo circa un’ora di attesa hanno potuto osservare come l’uomo cedesse dello stupefacente ad un giovane che, ricevuta la dose, immediatamente dopo si è allontanato per le vie circostanti. A questo punto i carabinieri sono intervenuti per fermare il pusher.

A seguito di perquisizione personale e domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto nella disponibilità dell’arrestato la somma contante di 2620, ritenuto provento dell’attività di spaccio, nonché 222 grammi di marijuana contenuti in sacchetti di plastica. Sono stati ritrovati inoltre due bilancini di precisione e vario materiale utile per il confezionamento in dosi della sostanza stupefacente. Tutto questo armamentario è stato sequestrato e sarà custodito in un apposito locale della caserma di Selargius, in attesa di essere versato nell’ufficio corpi di reato del Tribunale di Cagliari e distrutto, una volta definita sul piano giudiziario la posizione dell’arrestato. L’uomo ha trascorso la notte nella propria abitazione in stato di arresti domiciliari ed è stato portato stamattina al palazzo di giustizia di Cagliari dove verrà giudicato con rito direttissimo.