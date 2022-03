Quartu vicina al dramma dell’Ucraina, aperto uno sportello per aiutare i profughi

Quartu vicina al dramma dell’Ucraina: il settore delle Politiche Sociali guidate dall’assessore Marco Camboni ha aperto, in via Cilea 15, uno sportello informativo dedicato all’emergenza ucraina, aperto il lunedì e il mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, e dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Lo sportello garantirà informazioni ai cittadini ucraini in fuga dal conflitto bellico in corso e allo stesso tempo permetterà di tenere un elenco sempre aggiornato della presenza complessiva degli stessi, e in particolare di coloro che non vengono ospitati nei centri di accoglienza straordinari gestiti dalla Prefettura, come disposto dal Prefetto con nota prot. n. 22019/2022. In allegato sono disponibili informazioni in merito al soggiorno in Italia, a cura del Ministero dell’Interno e della Protezione Civile, tradotte in lingua ucraina e russa, e la brochure con riferimenti ASL ambulatoriali, tradotta in lingua ucraina. Per chiarimenti inviare una mail all’indirizzo: emergenzaucraina@comune.quartusantelena.ca.it o chiamare al numero 070/86012713.