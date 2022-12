Quartu, via ai lavori per il nuovo ponte sulla 554: addio rischi e ruggine

Svolta vicina per il cavalcavia pedonale sulla Ss 554, all’altezza di via Biora, sbarrato da più un mese. Uno dei pochi collegamenti sicuri tra la zona industriale di Sa Serrixedda e i rioni di Quartello e Pitz’e Serra riceverà presto la visita degli operai. Il Comune ha messo 65mila euro e la ditta Blue Shark srl di Roma è riuscita a spuntarla chiedendo, in totale, 59700 euro. Un risparmio di poco più di cinquemila euro, quindi, per rimettere in sicurezza totale il passaggio sopraelevato che, attualmente, è sbarrato da reti metalliche arancioni. Troppi rischi tra ruggine e primi segni di cedimento, la chiusura era stata decisa dal sindaco Graziano Milia. Poi, grazie a una variazione di bilancio, erano stati trovati i fondi. Le operazioni di riqualificazione partiranno nei prossimi giorni e i tempi non dovrebbero essere lunghi.

Se non ci saranno imprevisti, magari dettati dal maltempo, il cavalcavia sospeso sulla statale riaprirà nel giro di poche settimane.