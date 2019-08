Quartu, vasto incendio vicino al Simbirizzi: il fuoco divora canneti e sterpaglie

Molti ettari di sterpaglie, canneti e cespugli in cenere: questo il bilancio dell’incendio scoppiato a ridosso del lago di Simbirizzi, a Quartu Sant’Elena. Il rogo, divampato per cause ancora da chiarire, è stato molto “impegnativo”, come confermano i bravissimi volontari del Nos di Quartu Sant’Elena, intervenuti insieme agli uomini del Corpo Forestale della stazione di Sinnai e del Gauf, oltre al prezioso supporto di un elicottero del corpo forestale decollato dalla base di Villasalto, insieme ai Vigili del fuoco e al Vab di Sinnai. Le fiamme, alla fine, sono state domate e tutta la zona è stata bonificata.