Quartu, vasto incendio nelle ex Fornaci Scanu: fuoco in via Brigata Sassari

Vasto incendio di vegetazione sterpaglie e masserizie, all’interno di un area delle ex Fornaci Scano

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari alle 11 circa, per un incendio di vegetazione, sterpaglie e masserizie, che si è sviluppato all’interno di un’area esterna delle ex Fornaci Scano in via Brigata Sassari nel comune di Quartu Sant’Elena CA.

La Sala operativa del 115 che ha ricevuto le chiamate di soccorso, ha inviato sul posto la squadra VVF di Pronto intervento con un APS (Auto pompa serbatoio) e il supporto di due ABP (auto botte pompa) per un totale di tre automezzi e nove operatori.

Spente le fiamme che hanno coinvolto la vegetazione e masserizie, successivamente gli operatori VVF hanno provveduto alla messa in sicurezza con la bonifica dell’area a causa di focolai residui.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.