Quartu, vasto incendio a Flumini: il fuoco divora anche un camion e sfiora delle bombole

Vasto incendio a Flumini di Quartu, in via San Martino. Sono state ore difficili e di paura per i residenti della zona: le fiamme si sono propagate rapidamente, divorando cumuli di rifiuti, un camion e arrivando sino ad un capannone dove era custodite delle gomme e, anche, alcune bombole di Gpl. Sul posto sono intervenuti, con quattro autopompe, due autobotti e un fuoristrada, i Vigili del fuoco. I pompieri sono riusciti a circoscrivere le fiamme e sono riusciti a raffreddare e mettere in sicurezza le bombole.

Ed è solo grazie al rapido intervento dei Vigili del fuoco che le fiamme non hanno colpito anche le case, sparse, che si trovano nella zona. Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area i Vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. L’intervento è durato più di sei ore. E, fortunatamente, non si registrano feriti.