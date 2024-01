Quartu, vacanze più lunghe per gli studenti di via Bonn: niente riscaldamento e tutti a casa

Riscaldamento ko, stop alle lezioni nella scuola di Quartu di via Bonn. Alunni e alunne faranno almeno altri tre giorni di vacanza, dopo il lungo ponte natalizio: è stato infatti appurato il mancato funzionamento dell’impianto di riscaldamento della scuola dell’infanzia. E i tempi non sono brevissimi: i tecnici, infatti, dovranno sostituire alcune parti del circolatore idraulico. La scoperta è stata fatta dalla dirigente, che ha subito avvisato gli uffici comunali. E al sindaco Graziano Milia non è rimasto altro da fare che firmare l’ordinanza con la quale viene sbarrato l’istituto “fino al tempo necessario per la soluzione del problema”. E, stando a quanto trapela, potrebbero servire almeno tre giorni prima di riattivare le pompe di calore e consentire ai piccoli alunni e alunne di tornare tra aule e corridoi. Lo stesso discorso vale per le maestre e il personale scolastico.