Quartu, una serra di marijuana in casa con 40 piante: in manette disoccupato

Una vera e propria serra artigianale per coltivare marijuana. E’ stata ritrovata dai carabinieri della stazione di Flumini di Quartu, nell’abitazione di un 53enne del posto. Quaranta piante, alcune di queste superavano i due metri di altezza, e materiale per il confezionamento dello stupefacente. L’uomo è stato arrestato, si trova ora in regime di arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima previsto per domani.