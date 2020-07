Quartu, una lotteria di beneficenza per riqualificare il parco della parrocchia di Santo Stefano

Una lotteria di beneficenza per abbattere le barriere architettoniche e riqualificare il parco. Questa è l’iniziativa della parrocchia di Santo Stefano a Quartu Sant’Elena, una lotteria per reperire i fondi necessari per adeguare l’ingresso principale della Chiesa e per sistemare il parco, al fine di favorire la ripresa delle attività comunitarie nell’osservanza delle attuali norme anti assembramento relative all’uso delle aree esterne.

L’iniziativa partirà il 1 agosto e l’estrazione sarà il 18 ottobre in orario ancora da stabilire. I premi saranno esigibili sino al 18 novembre 2020.