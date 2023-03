Quartu, ultimi ritocchi in via Brigata Sassari: “Asfalto nuovo in arrivo anche in altre strade”

Proseguono a pieno ritmo i lavori di rifacimento dell’asfalto, che stanno ridando una viabilità adeguata a Quartu. Gli interventi, distribuiti sia in centro che nel lungomare, proseguiranno anche in base al programma di questo secondo lotto, e avranno un ulteriore seguito con l’avvio del terzo. Lunedì 20 e martedì 21, dalle 8 alle diciotto, la ditta incaricata eseguirà i lavori di bitumazione nella via Brigata Sassari, nel tratto compreso tra via Cagliari e via Ravenna, dove verrà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in entrambi i lati e l’interdizione della circolazione veicolare per tutti i veicoli. Per consentire i lavori in sicurezza, negli stessi giorni e orari, nella via Brigata Sassari, nel tratto compreso tra via Cagliari e via Ravenna, sospenderanno la circolazione anche i mezzi pubblici, che rispetteranno un breve percorso alternativo.

I veicoli in uscita da via Ravenna all’intersezione con la via Brigata Sassari avranno l’obbligo di svolta a destra in direzione via Siena; i veicoli che percorrono la via Brigata Sassari provenienti da via Siena/Quartucciu avranno l’obbligo di svolta a destra nella via Lombardia. Inoltre via Cardano sarà interdetta alla circolazione veicolare, fatta eccezione per i veicoli nella disponibilità dei residenti, che potranno accedere alle proprie abitazioni, mentre all’intersezione tra le vie Cardano e Marconi i veicoli provenienti da quest’ultima via avranno l’obbligo diritto in direzione di piazza Azuni. Infine i veicoli provenienti da via Don Minzoni avranno l’obbligo di svolta a destra nella via Pisacane in direzione rotatoria Marconi/Colombo.