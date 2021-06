Quartu, ubriaca alla guida colpisce alcune auto in sosta in viale Colombo: denunciata

Stanotte alle ore 00.30 circa, a Quartu Sant’Elena, i carabinieri del Radiomobile hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica una 26enne di Selargius. La giovane è stata sottoposta al test alcoolemico dopo essere andata a collidere contro alcune autovetture in sosta in viale Colombo mentre era alla guida della sua Toyota Yaris, ed è risultata positiva. La patente di guida le è stata ritirata, l’auto è stata sequestrata e affidata al proprietario, il padre della giovane.