Quartu, tutti a 30 km orari prima delle strisce davanti a scuole e market : “Così eviteremo gli incidenti”

In arrivo una raffica di nuovi provvedimenti per limitare gli incidenti ed incrementare la sicurezza stradale nelle strade di Quartu, dal centro al litorale. Si va dalla posa di attraversamenti pedonali in vari punti del territorio comunale alla nuova segnaletica verticale ed orizzontale in via Leonardo da Vinci, accompagnata da limiti di velocità ed obblighi di svolta in modo da rendere più sicura una delle strade più trafficate del litorale quartese. Nel tratto compreso fra il Margine Rosso e la rotonda di via Marco Polo sarà disposto infatti l’obbligo di fermarsi e dare precedenza”, con segnaletica verticale e orizzontale e direzione obbligatoria a destra per tutti i veicoli provenienti dalle vie Antas, Neapolis, Sussalai, Molaria, Othoca, Melibodes e Alisei, all’intersezione con il viale Leonardo Da Vinci, compresi i veicoli provenienti dalle strade private che confluiscono in quest’ultimo viale. Sarà inoltre disposto il divieto di sorpasso in entrambe le direzioni di marcia, mentre il limite massimo di velocità sarà di 50 Km/h con la restrizione a 30 Km/h in prossimità degli attraversamenti pedonali rialzati realizzati all’altezza del civico 41 e del civico 73. Ancora: da via Marco Polo a civico 71 e da via Sussalai a via Melibodes sarà istituito il divieto di fermata. Non mancheranno anche nuovi tracciati pedonali protetti in modo da rendere più sicuro il transito di passanti e turisti diretti alla vicina spiaggia.

Limite di percorrenza a 30 chilometri orari anche per gli attraversamenti perdonali rialzati già presenti in diversi punti della città. Ecco tutte le vie interessate: via Marconi prossimità fronte civico 160 – ingresso struttura sanitaria Casa di Cura Sant’Elena; via Marconi fronte civico 596/A prossimità via Cimabue; via Marconi impianto semaforico in prossimità dell’ipermercato Carrefour; via Marconi prossimità cimitero: via Cimabue fronte civico 25/B – scuola primaria; Strada Comunale Pitz’e Serra in prossimità del liceo Brotzu: via Pitz’e Serra fronte civico 3 – Parco Europa; via Pitz’e Serra fronte civico 59/N – Market Gieffe: via Siena in prossimità di via Firenze – scuola primaria; via Italia fronte civico 13/B: via Is Pardinas prossimità via Campidano; via Is Pardinas prossimità di via Barbagia – scuola secondaria “Bellavista”; via Is Pardinas prossimità via Gallura; via Is Pardinas prossimità via Planargia; via Is Pardinas prossimità via Serra; via Turati fronte civico 81 – ingresso scuola secondaria Porcu Satta; via San Benedetto fronte civico 16/C – farmacia Giglio; via San Benedetto fronte civico 66; via San Benedetto fronte civico 107 – piscina comunale; viale Lungomare del Golfo fronte McDonald’s; via Beethoven fronte palazzetto dello sport; via Salieri fronte civico 34 prossimità via Chopin; via Fiume fronte civico 143 prossimità via D’Azeglio; via Fiume fronte civico 99 prossimità via Tazzoli; via Della Musica prossimità via Parini; via della Musica fronte civico 12 prossimità via Is Arenas; viale Leonardo Da Vinci fronte civico 41 prossimità via Sussalai e viale Leonardo Da Vinci fronte civico 73.

FOTO: Archivio