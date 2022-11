Quartu, tripla svolta a Flumini: via dell’Autonomia più sicura e addio buche dal parco Parodi a Capitana

Lavori di via dell’Autonomia Regionale al rush finale, betoniere e operai in arrivo nelle strade attorno al porticciolo e nuove piante e giostrine e altalene inclusive al parco Parodi. Eccola, la triplice svolta per Flumini di Quartu. Dopo l’anticipazione di Casteddu Online sui lavori per il nuovo sagrato della chiesa di Santa Maria degli Angeli, è l’assessora ai Territori extraurbani Tiziana Cogoni a ricordare sia il lungo iter che ha portato, finalmente, a recuperare i 440mila euro per la nuova mini scalinata, “il primo progetto definitivo fu approvato con una deliberazione di Giunta del 31 dicembre 2003, successivamente rimodulato a seguito di rifinanziamento nel quadro del programma dei lavori pubblici per il 2006-2008, e con un’altra serie di passaggi, fino al 2013, quando se ne sono perse le tracce. Ora, grazie a questa amministrazione e alla collaborazione dell’assessorato ai Lavori Pubblici che ha seguito passo passo la ricostruzione della vicenda, abbiamo potuto letteralmente ripescare dai cassetti quest’opera che restituisce a Flumini un polo d’aggregazione importante, per il quale abbiamo lavorato intensamente in questi mesi. Entro la metà del prossimo anno, se tutto andrà bene, inizieranno i lavori”, sia le altre novità dietro l’angolo.

Non solo Santa Maria degli Angeli: il progetto di riqualificazione del litorale inizia a prendere corpo anche attraverso gli altri tasselli messi in fila dall’amministrazione comunale: “Flumini sta gradualmente risorgendo sotto tanti aspetti”, continua Tiziana Cogoni. “Sono in fase conclusiva i lavori in via dell’Autonomia, con la realizzazione delle piste ciclabili e dell’area pedonale, un’opera che ottimizza la viabilità di un’arteria principale della zona e mette in sicurezza tutti: sia automobilisti che amanti della mobilità dolce. Inoltre stanno per partire i lavori di rifacimento delle strade attorno al porticciolo di Capitana: via Serchio, via Adda, via Liri. Anche in questo caso un intervento indispensabile per il rilancio di una zona ad alta vocazione turistica e molto frequentata in tutte le fasi dell’anno. Infine,” prosegue l’assessora. “Dopo aver sistemato gli ingressi del parco Parodi, eliminando tutte le buche, proseguiremo con la manutenzione e la valorizzazione della chiesetta di Sant’Andrea, dove continueremo con le migliorie dell’area verde attraverso nuove piantumazioni, sostituzione delle piante ammalorate, posizionamento di nuovi giochi “inclusivi” per i piccoli frequentatori del parco, compresi quelli diversamente abili”.