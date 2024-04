Quartu, travolge un motociclista dopo l’inversione folle in viale Marconi: nigeriano irregolare denunciato

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È stato denunciato a piede libero per fuga e omissione di soccorso un nigeriano, disoccupato e irregolare, che qualche giorno fa ha centrato con la sua automobile la moto con in sella un 52enne di Quartu, finito all’ospedale con ferite giudicate guaribili in un mese. Sono stati i carabinieri di Quartu, diretti dal comandante Michele Cerri, a svolgere indagini che si sono rivelate rapidissime ed efficaci. Il nigeriano ha investito lo scooterista mentre faceva un’inversione sul viale Marconi in un punto, vicino a via Majorana, dove è vietato, ed è scappato. Poi, dai pezzi di carrozzeria sul posto e da alcuni testimoni dell’incidente i carabinieri sono risalii al nigeriano. E sono scattati i provvedimenti, le generalità dell’uomo erano già presenti nelle banche dati delle forze dell’ordine. E, stando a quanto trapela, una mano alle indagini dei carabinieri sarebbe arrivata anche da alcune testimonianze, che si sono poi rivelate decisive soprattutto per identificare con certezza il modello dell’automobile.

L’impatto era avvenuto verso la mezzanotte di lunedì scorso ed era stato molto forte: il centauro, che stava guidando regolarmente in una delle corsie del viale Marconi, aveva sbattuto violentemente sull’asfalto e all’inizio si erano temuti guai fisici ben peggio di quelli riscontrati al pronto soccorso e, successivamente, in reparto all’ospedale. Un mese di cure, per lui, salvo ulteriori complicazioni.