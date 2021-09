Quartu, timori sulla rivoluzione dei rifiuti da lunedì: “Vedremo se davvero i cittadini pagheranno di meno”. Mentre molti quartesi temono di trovare ancora più spazzatura nelle strade con la nuova raccolta targata Milia, il consigliere Tonio Pani va all’attacco: “Sulla partita rifiuti occorre aspettare un pochino e capire se le sperimentazioni daranno risultati positivi. Trovo positivo il fatto che vi sia un controllo esterno sull’attività dell’azienda. Di sicuro vi sono delle criticità da risolvere perché attualmente i problemi sono sotto gli occhi di tutti. Serviranno più controlli sul territorio ( 100 km quadrati non sono pochi) onde ridurre il fenomeno delle discariche abusive ( la compagnia barracellare potrebbe essere d’aiuto). Per quanto riguarda i mastelli con microchip, potrebbe essere una soluzione per censire le utenze e far pagare tutti.Vedremo se realmente il tutto permetterà ai Quartesi di pagare meno. Sinora non è mai stato così”, conclude Tonio Pani. E la prossima sarà la settimana della verità.