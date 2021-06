Quartu, terminati in anticipo i lavori per il nuovo asfalto in viale Marconi: strada riaperta

Grazie al lavoro coordinato dal cantiere comunale di Quartu e svolto dalla ditta appaltatrice, col contributo concreto degli agenti di Polizia Locale per quanto concerne la gestione del traffico veicolare, si sono conclusi a tempo di record i lavori per la posa del nuovo asfalto in viale Marconi, nel tratto compreso tra la rotonda all’incrocio con viale Colombo e Is Pontis Paris, dove termina la competenza quartese.

Nella serata di ieri, in grande anticipo rispetto al programma, l’impresa di costruzioni Andreoni srl, in collaborazione con la ditta sub affidataria FF Serci srl, ha completato l’intervento inserito nel I lotto funzionale programmato dall’Amministrazione per la manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi della città. I lavori di scarificazione e successiva bitumazione hanno interessato prima il tratto tra via Fermi e il ponte e poi quello più prossimo alla città, sino alla rotonda con viale Colombo e quindi ricongiungendosi coi lavori già svolti nelle settimane precedenti.

La circolazione veicolare in quel tratto ad alta intensità di traffico di viale Marconi è quindi ripresa regolarmente, con le consuete modalità. Nel ringraziare tutti coloro che hanno collaborato affinché venissero ridotti più possibile i disagi degli automobilisti, l’Amministrazione annuncia che nelle prossime settimane ci si concentrerà sul completamento dell’intervento, ai fini di restituire totale funzionalità e sicurezza alla strada. Nel frattempo si invitano automobilisti e motociclisti a