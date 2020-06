Tamponamento a catena tra tre auto in via San Benedetto a Quartu.

L’incidente è avvenuto poco prima dell’inizio della pioggia: una delle vetture, per cause ancora da chiarire, ha tamponato un’altra auto. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118: sono due i feriti, ma non sono in gravi condizioni. Uno di loro è stato trasportato all’ospedale in codice verde.