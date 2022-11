Quartu, svolta sul Capodanno: “Concerti e spettacoli diffusi nelle piazze per brindare al 2023”

Di



hinterland

Il Comune mette oltre 100mila euro per gli eventi natalizi e di fine anno. E la terza città della Sardegna punta a un San Silvestro con band musicali, non solo in centro. Franco Tocco: “Vogliamo avere anche noi un 31 dicembre come quello di Cagliari, diffuso e che possa portare in città anche turisti”