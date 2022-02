Quartu, svolta sicurezza in via dell’Autonomia Regionale: pensiline e rotatorie nella “strada della morte”

Dopo anni di attesa e tanti, troppi incidenti, più di uno mortale, inizia la svolta sicurezza per via dell’Autonomia Regionale a Quartu Sant’Elena. La lunga strada che taglia in due le campagne e una porzione del rione di Flumini, presto, avrà due nuove rotatorie, pensiline alle fermate del bus e, soprattutto, marciapiedi. Sono gli stessi residenti della zona ad aver postato nei gruppi Fb di Quartu il cartello del cantiere e delle prime reti arancioni ai bordi della strada. La ditta che eseguirà le operazioni del tratto in mano al Comune della Sp 96, tra la Provinciale 17 e la Ss 125 è quella degli eredi Marotta di Mussomeli: i lavori erano stati assegnati ad agosto 2020. Dopo un anno e mezzo di attesa, gli operai stanno per cambiare volto e mettere in sicurezza quella che è stata ribattezzata da tutti come “strada della morte”.