Notte di paura e disperazione a Quartu, in via Polonia: un Suv Mercedes è stato avvolto dalle fiamme all’alba del 23 agosto, in quello che appare a tutti gli effetti come un incendio doloso. Dietro la carcassa annerita dell’auto, c’è la storia di una famiglia improvvisamente travolta da un danno non solo materiale ma anche umano. A raccontarla è Chiara Picasso, compagna del proprietario del mezzo: “Ciao a tutti, sono la compagna del proprietario dell’auto bruciata in via Polonia il giorno 23 agosto 2025 verso le ore 4 del mattino. È stata bruciata in un incendio doloso. Era il mezzo che usava ogni giorno per andare al lavoro, accompagnare nostra figlia e gestire la vita quotidiana. In un attimo ci siamo ritrovati senza un bene fondamentale, e con un grande peso economico da affrontare visto il valore dell’auto e gli anni di tanti sacrifici lavorativi per poterla acquistare ed esaudire questo piccolo sogno nel cassetto”. Non solo la macchina: le fiamme hanno divorato anche oggetti fondamentali della vita di tutti i giorni.

“Oltre al danno recato all’auto,spiega Chiara, purtroppo sono andati distrutti il seggiolone della bambina, attrezzi da lavoro importanti e il pc apposito dove poter eseguire tutti i lavori con documentazione importante annessa”. Per reagire a questa improvvisa tragedia, la famiglia ha deciso di lanciare una raccolta fondi:

“Ho deciso di aprire questa raccolta fondi per poter acquistare una nuova auto e tornare ad avere indipendenza e serenità. Ogni contributo, anche piccolo, sarà un enorme aiuto concreto per noi per ricominciare. Vi ringrazio di cuore per la vicinanza, la solidarietà e il sostegno in questo momento difficile. Purtroppo il mondo anziché migliorare peggiora e chi ne risente sono sempre le persone buone e che lavorano onestamente”.