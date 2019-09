Quartu, esplode un compressore per le bombole: sub gravissimo

Bruttissimo incidente questo pomeriggio in centro immersioni nel quartiere S’Oru e Mari, nel litorale di Quartu. Una forte esplosione ha scatenato il panico tra i residenti. Un sub di 40 anni, di Dolianova, Mirko Locci, è rimasto gravemente ferito a causa nella improvvisa deflagrazione di un compressore per la ricarica delle bombole. Ha riportato ustioni di primo, secondo e terzo grado in varie parti del corpo. Le sue condizioni apparse subito gravissime hanno richiesto il trasporto urgente dei sanitari del 118 al Policlinico di Monserrato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e i tecnici dello Servizio regionale dello Spresal (servizio regionale di prevenzione degli ambienti di lavoro dell’Asl di Cagliari) che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.