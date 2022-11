Quartu, stretta contro malamovida e circoli privati furbetti: “Agenti in campo contro la concorrenza sleale”

Stretta in arrivo a Quartu contro la malamovida e i circoli privati furbetti. Nel regolamento di polizia urbana, la cui bozza sarà presto realtà, poi mancherà solo l’approvazione definitiva, per quanto concerne le attività produttive spiccano le “attività di servizio relativo al commercio itinerante e alla vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale e vendita di prodotti stagionali” e la “tutela del riposo, della salute e della vivibilità urbana in determinate aree cittadine interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, dei circoli privati e dei servizi di pubblico interesse”. Nella terza città della Sardegna non ci sono situazioni di baccano e caos notturno gravi come a Cagliari: “La nostra situazione è totalmente diversa”, premette il vicesindaco con delega alla polizia urbana Tore Sanna, “ma vogliamo comunque aumentare i controlli. Sinora non li abbiamo potuti svolgere come avremmo voluto per la carenza di organico nella polizia Locale. Ora abbiamo assunto otto vigili, presto ci sarà un bando per un nono agente e faremo anche le prove per l’attitudine fisica. Ci concentreremo soprattutto sulle attività commerciali che insistono in un ambito ristretto”, cioè in quelle zone dove ci sono i locali che restano aperti sino a tardi. “Più controlli nei circoli privati, devono servire solo i loro soci e invece, molte volte, non rispettano tutta una serie di norme che devono rispettare le attività normali”.

Qualche esempio: “Anzichè vendere solo ai soci affibbiano tessere fasulle, creando una concorrenza molto sleale contro baristi e ristoratori”. Sanna punta anche sul rispetto “delle condizioni igienico sanitarie. Tutti i circoli hanno il bagno per disabili? Penso di no, ma se si vuole ottenere l’agibilità di un locale bisogna averlo. Gli agenti verificheranno anche vendano i loro prodotti”, quasi sempre birre e snack, “solo ai soci. Per chi non rispetta le regole e sarà sorpreso a sgarrare ci saranno multe e, nei casi più gravi, la sospensione dell’attività”.