Quartu, strade ko dopo poche gocce di pioggia: via Turati e via della Musica sott’acqua

Una piscina enorme, due strade finite letteralmente sott’acqua, con tutti i disagi del caso. A Quartu è bastata una leggera pioggia primaverile per mettere ko via Turati e gran parte di via della Musica. Nel rione interessato dai lavori del Comune per la sostituzione di tubi e fognature, i problemi non sono ancora scomparsi. Anzi. Nei video girati dai residenti, impossibilitati ad uscire dalle proprie abitazioni, è possibile vedere fogne saltate, che non sono quindi riuscite a reggere la poca pioggia, e il manto stradale inghiottito dall’acqua. E c’è preoccupazione, soprattutto, per le tante cantine che ci sono nelle strade laterali del rione.

“Via Turati angolo via della Musica ora, dopo poche gocce di pioggia: possibile che sia ancora così?”, dice, sdegnata, una donna che vive proprio all’angolo delle due vie, Monica S. Probabile, nelle prossime ore, l’arrivo degli operai comunali e di quelli di Abbanoa per cercare di fare defluire l’acqua.