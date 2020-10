Quartu, Stevelli risponde a Milia: “No al confronto all’americana, venga ai nostri eventi” (VIDEO)

Quartu verso il ballottaggio, Christian Stevelli risponde all’invito di Graziano Milia per un confronto sui punti principali del programma elettorale: “No a uno scontro all’americana che è semplicemente uno show, ma disponibile ad ascoltare le tue domande”. Respinta, quindi, da Stevelli, candidato a sindaco della coalizione del centro destra civico sardista, la proposta di Graziano Milia, coalizione civica: “siamo all’ultimo appuntamento, penso che sarebbe giusto presentare a loro, noi due direttamente, i nostri programmi, per spiegare che cosa ci divide, cosa ci distingue e magari anche che cosa ci unisce. La proposta che io ti faccio è di fare degli incontri da trasmettere in diretta streaming per aiutare i nostri concittadini a decidere”.

“Dall’inizio della campagna elettorale – risponde Stevelli – abbiamo deciso di parlare con i cittadini e di presentare il nostro programma; sono convinto che se qualcuno vuole farmi delle domande sul programma, compreso Graziano che è un cittadino di Quartu, può venire sicuramente ai nostri eventi e sono pronto a rispondere a lui così come faccio con tutti i cittadini di tutto quello che in realtà è il nostro progetto per il rilancio di Quartu. Non credo sia assolutamente necessario uno scontro all’americana che è semplicemente uno show e la nostra intenzione non è quella ma di fare fatti concreti, così come stiamo facendo dall’inizio della nostra candidatura. Quindi Graziano, se vuoi, sono disponibile ad ascoltare le tue domande in qualsiasi posto tu me le voglia fare, ma naturalmente in mezzo alla gente”.