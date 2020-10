Quartu, Stevelli al ballottaggio contro Milia: “Non dobbiamo mollare, Forza Paris”

Ballottaggio per Quartu Sant’Elena, Christian Stevelli: “Forza Paris”. L’ottimismo e tanta voglia di continuare non mancano tra le file della coalizione di centrodestra civico sardista rappresentate per la città da Christian Stevelli. Per poco non ha raggiunto la soglia che gli avrebbe permesso di amministrare Quartu Sant’Elena già da oggi. Invece tutto è rimandato a tra due settimane, quando i quartesi saranno richiamati alle urne: una partita a due, tra Christian Stevelli e Graziano Milia, coalizione civica. “Voglio ringraziare gli oltre 13 mila quartesi che hanno dato fiducia a me e alla mia coalizione: ora non dobbiamo mollare, con forza bisogna andare verso il ballottaggio, andare a votare per cambiare questa città. Chiudo con un grido, che è il grido di tutti i sardi che è Forza Paris”.