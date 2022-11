Quartu, stamberga a rischio crollo accanto allo studio legale: “Fate subito i lavori o arriva la multa”

È una stamberga, più che una casa, quella che si trova al civico 15 di via Perra a Quartu. E, tra transenne messe a protezione dai vigili del fuoco, intervenuti lo scorso 19 ottobre a seguito di una caduta di calcinacci, non riescono certo a evitare possibili crolli. Tutto accanto a uno studio legale e in una strada molto stretta dove, in caso di pericolo, mettersi al riparo è decisamente più difficile. Ecco perchè il sindaco Graziano Milia ha firmato un’ordinanza con la quale impone ai proprietari, una coppia, di eseguire subito tutti i lavori di messa in sicurezza dello stabile e di comunicarlo tempestivamente all’amministrazione comunale. “Se non venissero realizzati i lavori di ripristino e consolidamento finalizzati alla eliminazione definitiva dello stato di degrado attualmente esistente, la situazione di pericolo potrebbe evolversi negativamente mettendo a rischio la pubblica incolumità. La situazione di pericolo ha richiesto un intervento d’urgenza da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco”.

E, come al solito, le strade sono due. O i lavori o la multa, che può arrivare a toccare i 480 euro.