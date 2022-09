Quartu, spaccata nel centro estetico di via Mercadante: ladri feriti in fuga con i soldi

Colpo notturno nel centro estetico Beauty Crew di via Mercadante a Quartu. I ladri sono entrati in azione lo scorso weekend , nelle prime ore di sabato. Le forze dell’ordine hanno già svolto i primi rilievi e dato il via alle indagini per risalire agli autori del furto. Uno o più malviventi sono riusciti a forzare una serranda e spaccare la.vetrina principale, devastando tutta la zona dell’ingresso e arraffando un po’ di contanti: “Avevamo pochi soldi dentro il centro estetico, i danni maggiori riguardano la vetrata, da sostituire, e la riparazione dei danni che hanno provocato”, spiega la titolare del centro, Silvia Zanda. “Il ladro o i ladri si sono anche feriti, è stato ritrovato del sangue sul pavimento”. I danni non sono pochi, e nella strada, stando a quanto trapela, non sono pochi.

“Abbiamo messo anche un post pubblico nei gruppi Facebook di Quartu per chiedere se qualcuno avesse visto qualcosa. In zona non è, purtroppo, l’unico furto capitato nell’ultimo periodo, i ladri stanno puntando soprattutto ai soldi”.