Quartu, sos Covid nella scuola di via Cimabue: “Tante classi in quarantena e altre con un solo alunno in presenza”

Il Covid è entrato anche nella scuola di via Cimabue a Quartu. Bambini positivi, tanti, a casa, e addirittura alunni in didattica a distanza e un solo bambino in presenza in classe. A denunciarlo, durante il Consiglio comunale, è il consigliere del Psd’Az Tonio Pani: “Alcune mamme mi hanno detto che stanno spendendo una fortuna, in tamponi, ogni settimana. Molte classi ormai sono in quarantena, ce ne sono altre dove c’è un solo alunno in presenza”, dice Pani. “Bisogna valutare se sia necessaria una sanificazione urgente o, direttamente, prevedere la chiusura di tutto l’istituto”. Due soluzioni che consentirebbero, in tempi rapidi, di poter “ripulire” tutta la struttura dal Covid, in attesa della negativizzazione degli alunni attualmente positivi “alle elementari”. Una segnalazione, quella di Tonio Pani, che ha visto la replica del sindaco Graziano Milia.

Milia ha ricordato, in premessa, delle nuove regole decise insieme al Comune di Cagliari, cioè la didattica a distanza anche con un solo caso di positività: “C’è stata ieri una riunione con l’autorità territoriale di Cagliari, non posso agire se non con motivazioni e col supporto delle relazioni dell’Assl”, osserva il primo cittadino: “Sulle sanificazioni, le scuole hanno i soldi grazie ad un finanziamento ad hoc e possono procedere con tempestività”.