Partirà dal Brotzu il corteo che accompagnerà l’uomo alla sua città, precisamente nella basilica di Sant’Elena dove si svolgerà il rito funebre.

Tre giorni fa Cabras aveva pubblicato un post sui social che aveva messo in allarme parenti e amici. Accuse gravi e precise contro alcune persone e uno straziante saluto alla sua famiglia avevano fatto sin da subito temere il peggio. In tanti si erano mobilitati per ritrovare l’uomo che non rispondeva più al cellulare. Dopo qualche ora è giunta, purtroppo, la triste notizia, ossia quella di una vettura giù dalla scogliera che conduce a Castiadas che apparteneva a Cabras. L’uomo era oramai già privo di vita.