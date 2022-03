Quartu si “illumina”, luci tutte nuove in città: più sicurezza da viale Marconi a Flumini

Svolta green nell’illuminazione pubblica a Quartu: meno emissioni e più risparmio grazie all’approvazione della delibera di Giunta del progetto di fattibilità per il rinnovo integrale degli impianti luminosi nell’intero territorio comunale, dal centro urbano fino a Kal’e Moru. Un grande piano di efficientamento energetico che comporterà la sostituzione di tutte le 10795 lampade, al loro posto 10701 apparecchi a led di diverse tipologie: stradali, ornamentali, di arredo urbano, proiettori e nodi di controllo per l’integrazione al sistema di telecontrollo da remoto. L’intervento, portato avanti da due società private (Engie S.p.a. e Conversion & Lighting Spa) è milionario: 4,9 milioni di euro. I vantaggi? Eccoli: miglioramento degli standards normativi e illuminotecnici, riqualificazione tecnologica e ammodernamento, risparmio energetico, riduzione dell’inquinamento luminoso, riduzione delle emissioni di anidride carbonica, telecontrollo da remoto degli impianti e maggiore sicurezza stradale e pedonale. All’interno dell’intervento è compreso anche il rifacimento completo degli impianti di viale Marconi, via Marconi, via Brigata Sassari, la lottizzazione della Marina delle Nereidi ed il completamento dell’impianto nelle vie S’Arrulloni e della Musica. Il risparmio economico per le casse comunali ammonterà stando alle previsioni a circa 300mila euro all’anno.

Soddisfatto il sindaco Graziano Milia: “Nei giorni scorsi alcuni Comuni hanno spento parte dell’illuminazione pubblica, noi abbiamo cercato di scongiurare questo pericolo con l’approvazione di una delibera importante, grazie alla quale riusciremo a contenere ed assorbire gli aumenti dei costi dell’energia, emetteremo nell’atmosfera mille tonnellate in meno di Co2, rapportata al consumo di petrolio significano 500 tonnellate. Sono le azioni che ci spettano e che dobbiamo fare, è un modo di amministrare una città e non un condominio”: