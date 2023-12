Quartu, sì all’accordo sui piani di risanamento: strade, fogne e luci per migliaia di cittadini

Dopo trent’anni di attesa, si avvia alla soluzione la vicenda dei piani di risanamento nel territorio extraurbano quartese. La Giunta Milia ha approvato con parere positivo l’accordo quadro di durata triennale per l’affidamento della progettazione di completamento dei piani urbani di risanamento rimasti finora sospesi: in tutto 22, a suo tempo individuati ed approvati dal Consiglio comunale e mai completati. Nessuno dei piani di iniziativa pubblica infatti è arrivato alla sigla della convenzione coi proprietari e la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione. Con l’accordo quadro appena approvato l’amministrazione intende dare nuovo impulso all’intero iter dei Piani individuando delle specifiche professionalità in grado di procedere rapidamente all’aggiornamento ed al completamento dei piani già approvati con l’obiettivo di portarli a convenzione ed alla successiva attuazione. Un obiettivo chiaro ma di non semplice soluzione : “Il Piano Paesaggistico Regionale impedisce di portare avanti Piani di risanamento di iniziativa privata in assenza di adeguamento del Piano Urbanistico Comunale al PPR”, spiega l’assessore comunale all’urbanistica Aldo Vanini. “Allora, poiché la legge consente la redazione di piani sia di iniziativa privata che pubblica, abbiamo optato per questa seconda strada”. All’interno dell’accordo quadro verranno quindi conferiti degli incarichi a delle specifiche professionalità ancora da individuare per il completamento dei piani di risanamento di iniziativa pubblica. “Una volta che sia stata aggiornata e chiusa la progettazione, i piani saranno portati all’attenzione del Consiglio comunale. La successiva attuazione sarà a carico del consorzio dei privati interessati, regolato da apposite convenzioni”, spiega ancora l’assessore.

Le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, per un valore complessivo di 139 mila euro, riguardano l’affidamento di specifici incarichi per il servizio di “Redazione degli elaborati progettuali per il completamento dei piani di risanamento urbanistico del comune di Quartu”. La stazione appaltante potrà richiedere fra le varie prestazioni: l’aggiornamento del costruito suddiviso sulla base dei condoni 1985, 1994, 2003 e relative relazioni di accompagnamento; l’aggiornamento planivolumetrico e la zonizzazione delle aree private e pubbliche; l’aggiornamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e dei costi per il loro completamento e l’ aggiornamento degli oneri di urbanizzazione per il rilascio dei permessi di costruire; la predisposizione degli elaborati necessari all’ottenimento di pareri di competenza di enti terzi, connessi con la procedura urbanistica; la definizione del piano finanziario e cronoprogramma dei lavori e eventuale proposta di variante al piano; il supporto tecnico nelle fasi di interlocuzione sia in forma scritta che verbale con i singoli proprietari o con i consorzi costituiti.