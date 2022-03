Quartu, sì al progetto milionario per il nuovo Poetto: piste per runner e parco vista mare

Una vittoria e una vittoria parziale. Il Comune di Quartu ottiene, grazie ai progetti di rigenerazione urbana, l’ok della Città Metropolitana a inserire, nel progetto che nei prossimi giorni sarà spedito al ministero a Roma, per ottenere i fondi Pnrr, il secondo lotto del Poetto. Un lungomare quartese tutto nuovo, quindi. Oggi la riunione tra i vertici di Città Metropolitana e i sindaci dei Comuni del Cagliaritano, per definire gli ultimi ritocchi sulle carte da inviare oltre Tirreno. E c’è il via libera alla richiesta di nove milioni per completare il Poetto quartese. Il primo lotto è già finanziato, i denari del secondo, cataclismi abbastanza improbabili a parte, arriveranno prima dell’estate. Si tratta di un ok che prevede il collaudo dell’opera entro il 2026, come da accordi. I chilometri quartesi del litorale, quindi, si preparano ad ospitare piste per runner, un parco lineare vista mare, deck, nuove pensiline per i bus, punti di osservazione, corsie per ciclisti e una riqualificazione totale della pineta che, per troppi anni, è stata utilizzata come parcheggio per le automobili.

Ok, poi, anche solo al primi lotto per il compendio di Is Arenas-Sa Cora: un milione e 600mila euro, un altro milione lo metterà il Comune. Il primo lotto prevede il recupero di tribune e spogliatoi e la creazione di aree all’aperto per lo sport, con spazi anche per i diversamente abili. Il palazzetto, nel suo complesso, risulta già finanziato dal tempo con 1,4 milioni. Il progetto complessivo è di circa otto milioni, il Comune di Quartu dovrà andare a caccia degli altri fondi per realizzare un’area per 360 stalli e lo spazio per il mercatino.