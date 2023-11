Quartu, si accascia alla fermata dei bus: muore a 56 anni Thomas Enrico Mias

Dramma in pieno centro a Quartu, in via Brigata Sassari. Un uomo di cinquantasei anni, Thomas Enrico Nias, residente a Cagliari nel Corso Vittorio, si è accasciato all’improvviso sul marciapiede affollato da chi doveva prendere questo o quel bus o, semplicemente, si trovava di passaggio. I passanti e gli autisti dei pullman si sono subito precipitati per cercare di soccorrerlo, ma è stato tutto inutile: l’uomo è stato stroncato da un arresto cardiocircolatorio. Un infarto improvviso e fulminante non gli ha lasciato praticamente scampo. I soccorsi si sono rivelati inutili. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri: i militari, una volta appurato il decesso per cause naturali, hanno adagiato un telo bianco per coprire il cadavere. La salma è stata poi portata al cimitero di Quartu, dove resterà sino a domani, prima di essere trasferita al cimitero di San Michele.

Nel giro di pochi minuti è arrivata un’auto di un’agenzia funebre per prelevare il corpo e portarlo al cimitero. Choc tra i tanti presenti alla scena, tutti hanno sperato che il cinquantaseienne si riprendesse. Mias era molto conosciuto a Cagliari, soprattutto nel rione di Stampace: il fratello Peter gestisce, da tantissimo tempo, il noto salumificio tedesco in via Caprera.