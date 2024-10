Quartu, si a decine di letti sotto un tetto sicuro per i bisognosi in via Cilea

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Passo decisivo per la creazione di una stazione di posta in via Cilea a Quartu, una struttura interamente dedicata ai bisognosi con tanto di letti, bagni e cucine. In campo, principalmente, le Politiche Sociali. Come si legge nell’ultima delibera approvata dalla Giunta Milia, la volonta è quella di confermare l’investimento di oltre un milione di euro di fondi Pnrr per trasformare ciò che è poco più che un rudere in un rifugio, seppur temporaneo, sicuro e attrezzato per i meno fortunati. Il progetto prevede un centro, all’avanguardia, per i senzatetto. Previsti anche spazi comuni, col supporto fisso del personale delle Politiche Sociali e di medici. Ok anche alla fornitura di servizi essenziali, supporto alla creazione dell’identità digitale necessaria per fruire dei servizi della pubblica amministrazione, la gestione della corrispondenza, la garanzia che la persona riceva e invii le comunicazioni che la riguardano e ogni altro servizio funzionale al superamento dello svantaggio derivante dalla mancanza di una abitazione regolare. Le risorse economiche stanziate, al centesimo, ammontano a 1,060312 milioni.

Insomma, un vero e proprio centro servizi di contrasto alla povertà “che consenta di realizzare la stazione di posta”. Il dirigente delle Politiche Sociali ha ricevuto l’incarico di trovare la migliore procedura per garantire la piena operatività della struttura, cercare di coinvolgere anche le tante realtà del terzo settore e, soprattutto, una realtà che completi i lavori di ristrutturazione, di arredamento e, successivamente, di gestione della struttura stessa. Salvo intoppi, qualche servizio potrebbe già essere operativo entro un anno.