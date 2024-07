Quartu, sedicenne in scooter colpito da un automobilista ubriaco

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Paura per un ragazzino ieri sera che, nei pressi del Comune, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. In tanti non hanno potuto non notare quanto accaduto, il volto del ragazzino ricoperto di sangue, il casco a terra e la sua motocicletta completamente distrutta. I primi soccorsi sono giunti dai passanti che hanno immediatamente chiamato il 118. Tramite social, in un gruppo dedicato alla città, un tam tam di messaggi per conoscere lo stato di salute del giovane. È intervenuta, quindi, la sorella che, attraverso un commento, ha ringraziato e specificato: “Il ragazzo che è stato investito è mio fratello.

Sta “bene”, l’ambulanza l’ha portato al Policlinico e ora lo stanno visitando e poi deve rimanere in osservazione. Speriamo bene,grazie a Elena per averlo soccorso. Lo scooter è distrutto, però per fortuna mio fratello è vivo. Poteva andare molto molto peggio,dato che il tipo che l’ha investito era ubriaco”.