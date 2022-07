Quartu, scontro tra due auto sul lungomare: una vola sopra lo spartitraffico

Spettacolare incidente sul lungomare quartese del Poetto. Due automobili, una jeep e una Opel, si sono scontrate, probabilmente durante un tentativo di sorpasso. Ad avere la peggio è stata la macchina, che è letteralmente volata sopra la striscia in cemento dello spartitraffico, restando in equilibrio su due ruote. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia. Gli unici danni, alla fine, sono quelli alle due vetture: i passeggeri sono rimasti illesi e non c’è stato nemmeno bisogno dell’intervento del 118. Lunghe code, a causa dello scontro, in direzione Cagliari.